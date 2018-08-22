Россия построит замену «Мистралям»

«Объединенная судостроительная корпорация» построит для ВМФ России экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщил РИА Новости президент компании Алексей Рахманов.

«Мы будем в рамках действующей ГПВ (госпрограммы вооружений) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль», — сказал глава корпорации на форуме «Армия-2018».