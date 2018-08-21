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Финские военные раз в неделю будут вегетарианцами
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Финские военные раз в неделю будут вегетарианцами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В меню военнослужащих Оборонительных сил Финляндии станет больше вегетарианских блюд, а один день в неделю будет полностью вегетарианским, рассказала во вторник майор центра логистики Оборонительных сил, менеджер службы общественного питания Эйя Пулкки.
"В армейских столовых с осени станет больше вегетарианской еды. Один день в неделю будет вегетарианским", — рассказала Пулкки в интервью государственной телерадиокомпании YLE.
Из списка вегетарианских блюд исключат рыбу, но разрешат молочные продукты и куриные яйца. Военнослужащим, в числе прочего, предложат картофель, пасту, сою и куорн (грибной протеин). В Оборонительных силах отмечают, что во всех воинских частях уже давно готовят вегетарианскую и веганскую пищу для тех, кто не ест мяса, а доля растительных продуктов все последние годы постепенно увеличивается.
"Введение обязательного вегетарианского дня не связано с экономией средств. Главная причина — это польза растительной пищи и влияние мясного производства на изменение климата", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в армии Норвегии с 2013 года один день в неделю является полностью вегетарианским. В качестве причины нововведения пресс-секретарь вооруженных сил Норвегии Эйштейн Кварвинг (Eystein Kvarving) назвал тогда защиту климата планеты от глобального потепления и ведение здорового образа жизни.
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