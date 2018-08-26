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Выставка трофейного оружия стала хитом «Армии-2018»
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Выставка трофейного оружия стала хитом «Армии-2018» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков в Сирии, выступления пилотажных групп и шоу "Вежливые люди" стали самыми посещаемыми площадками форума "Армия-2018".
Форум проходит в подмосковном парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, он открыт для посещения с 24 августа. Над аэродромом выступают российские группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", а также китайская группа "Первое августа". Популярность аэродрома вдвое превысила показатели прошлого года — за время открытого посещения на мастерство пилотов и возможности современных истребителей пришли посмотреть 54,4 тысячи человек.
Шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино состоит из десятка с лишним тактических эпизодов, происходящих в воде, на земле, в воздухе и объединенных общим замыслом. В ходе представления демонстрируются возможности российского оружия. Зрителями шоу уже стали 53,5 тысячи человек.
Изюминкой форума стала выставка трофейной техники и оружия, захваченных у междунарожных боевиков в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе "Армии-2018". Наибольший интерес посетителей вызвали "джихад-мобили" (самоходные мины с водителем-смертником), современные аналоги тачанок — пикапы с установленными в кузове крупнокалибеhными пулеметами или комплексами запуска неуправляемых ракет, — а также стрелковое орудие вермахта и частей СС.
Фороум закончит свою работу 26 августа.
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