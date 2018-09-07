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Меркель впервые поддержала Россию в Сирии
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Меркель впервые поддержала действия России в Сирии 

РИА Новости + ещё 245 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание подчеркивает, что антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей как "живые щиты".
"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", — заявила глава правительства, комментируя операцию в провинции Идлиб.
Меркель также добавила, что обсудила этот вопрос с президентами России и Турции.
Ранее солидарность с озабоченностью Москвы в связи с присутствием террористов в Идлибе выразили и в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона "работать по вопросу терроризма" в провинции.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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