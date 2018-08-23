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«Калашников» решил создать конкурента «Теслы»
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«Калашников» решил создать конкурента «Теслы» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: АО Концерн "Калашников"
Российский концерн "Калашников" разрабатывает технологию электрического суперкара, который в перспективе, по мнению концерна, составит конкуренцию мировым лидерам в этой сфере, в том числе "Тесле", сообщили РИА Новости в компании.
"Мы разрабатываем собственную концепцию электросуперкара, в основе которой заложено несколько оригинальных систем, созданных концерном. Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, "Тесла", и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка", — сказали в концерне.
Как уточняется на сайте "Калашников медиа", в настоящее время идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретро автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Его номинальная мощность — 220 кВт, а запас хода составляет 350 километров.
Одним из основных преимуществ новой технологии "Калашников" называет систему модульного управления элементами питания, позволяющую достигать силы тока 2000А (в перспективе 3000А) с контролем составных элементов в режиме реального времени.
Батарея электрокара емкостью 90 кВт⋅ч запитывает "революционный инвертор" с габаритами 50х50х100 см и массой в 50 килограммов и позволяет достигать мощности до 1.2 мВт, говорится в материале.
Как рассказали в "Калашникове", в перспективе электрокар, созданный на основе разрабатываемой технологии, сможет развивать скорость, в разы превышающую показатели уже произведенных концерном электрокаров.
В настоящее время концерном созданы несколько электромобилей, в числе которых UV-4, предназначенный для гражданского рынка. Его мощность составляет до 50 кВт, а максимальная скорость — 80 километров в час.
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