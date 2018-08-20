На Урале создали новую бронированную машину

Эта недорогая и эффективная машина двойного назначения отвечает всем требованиям армии и силовых структур.

"Надежно защищены от огневого поражения кабина, капот, радиатор, гидравлическая система. Оператору за бронестеклами не страшен выстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 миллиметров, а при усилении защиты — и калибр 12,7. В колеса-пневматики закачивается спецклей, который затягивает пробоины. Если внутрь шины поставить специальный пластиковый каркас, даже при разрушении покрышки можно проехать десятки километров со скоростью до 40 километров в час", — рассказали на Уралвагонзаводе (ЧТЗ входит в состав нижнетагильской корпорации).

"Броненосец" представляет собой универсальную машину-трансформер, на которую можно "навесить" ковш, кран-балку, вилы. Как подчеркивают создатели колесного "броненосца", в зависимости от конфигурации, погрузчик может прокладывать и расчищать дороги, перемещать и выравнивать грунт.

Кабина и платформа с системой управления разделены, то есть погрузчик может ехать даже в "полуразобранном" состоянии — без кабины. Это облегчает его ремонт и транспортировку.

Спецагрегат изготовлен на базе серийной заводской модели ПК-55: она отвечает требованиям силовых структур — масса не более 20 тонн, возможность перемещения в городе. "В итоге получился самый компактный специальный погрузчик в своем классе, его легко доставить к месту работы тралом, самолетом, он может передвигаться к месту назначения и своим ходом", — констатируют на УВЗ.