Российские войска поняты по тревоге

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В России стартовала масштабная проверка боеготовности 

Российская Газета 24 минуты назад
Внезапная проверка боеготовности началась по указанию Владимира Путина в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Как сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводится на восточном театре военных действий в преддверии масштабных учений "Восток-2018".
"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", — сказал Шойгу.
По его словам, основные усилия сосредоточены на подготовке объединений, соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению и своевременному выводу органов военного управления в исходные районы.
"Для проверки вопросов авиационной готовности и выполнения задач территориальной обороны в границах трех военных округов предусмотрено привлечение ряда военных комиссариатов", — отметил глава Минобороны.
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