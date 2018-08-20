В России будут строить универсальные корабли

Вместо вертолетоносцев в России будут строиться универсальные десантные корабли, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

По его словам, такие корабли будут способны нести на своем борту вертолеты. Он также отметил, что десантно-высадочные средства (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется размещать внутри корабельного корпуса и на его палубе. При этом, как подчеркнул министр, строительство вертолетоносцев для ВМФ России в чистом виде не планируется.