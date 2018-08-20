В России будут строить универсальные корабли 

Вместо вертолетоносцев в России будут строиться универсальные десантные корабли, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, такие корабли будут способны нести на своем борту вертолеты. Он также отметил, что десантно-высадочные средства (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется размещать внутри корабельного корпуса и на его палубе. При этом, как подчеркнул министр, строительство вертолетоносцев для ВМФ России в чистом виде не планируется.
В свое время Россия планировала закупить вертолетоносцы у Франции. Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России тогдашний президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. В начале августа 2015 года Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку "Мистралей". После этого эти вертолетоносцы были куплены Египтом.