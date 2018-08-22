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На платформе «Армата» создадут новый танк
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«Уралвагонзавод» готов создать новый танк на платформе «Армата» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В корпорации «Уралвагонзавод» заявили о готовности создать новый тяжёлый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
По словам представителя корпорации, для старта работ необходимо подтверждение со стороны заказчика.
«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм.
Ранее сообщалось, что российский танк «Армата» покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдёт в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.
Также телеканал «Звезда» передавал, что на форуме «Армия-2018» планируют представить экспериментальный образец беспилотного вертолёта.
RT на русском: последние новости
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