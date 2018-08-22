На платформе «Армата» создадут новый танк

«Уралвагонзавод» готов создать новый танк на платформе «Армата»

корпорации «Уралвагонзавод» заявили о готовности создать новый тяжёлый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

По словам представителя корпорации, для старта работ необходимо подтверждение со стороны заказчика.

«Технический задел для создания танка на платформе «Армата» с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком — Министерством обороны России», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 мм.

Ранее сообщалось, что российский танк «Армата» покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдёт в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.