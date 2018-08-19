РАН: Китай лишает американцев мировой гегемонии

Китаевед Андрей Островский в эфире НСН объяснил, почему США открыто называют Китай «угрозой» для себя и союзников, но не решаются на военные действия.

Пекин возмущен докладом минобороны США, в котором Китай назван врагом, «наращивающим военные силы для удара по американцам и их союзникам». В МИД КНР документ Пентагона назвали «безапелляционным и непродуманным». Ранее в китайском министерстве обороны также резко отреагировали на обвинения со стороны США, назвав рассуждения американцев о китайской угрозе «преувеличенными, а местами даже абсурдными».

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН пояснил, что Китай действительно представляет для США угрозу как в экономическом, так и в военном плане.

«В китайско-американских отношениях довольно много проблем. Несмотря на весьма большой объем внешней торговли, в политическом плане полно противоречий. Сюда можно отнести проблему спорных островов в Южно-Китайском море, проблему на Корейском полуострове и так далее. Если мы в целом посмотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня, то увидим, что все его проблемы во многом связаны с попытками Америки туда войти. Войска США уже находятся в Корее Японии , на Филиппинах . И для Китая эта ситуация является угрозой, на которую он обязан реагировать», — заявил собеседник агентства.

Островский отметил, что Китай уже сегодня старается обеспечивать достаточно высокий уровень своих вооруженных сил и уже обладает оружием, способным нанести США «неприемлемый ущерб». Во многом именно это и сдерживает открытые американо-китайские военные действия.

«США знают, что Китай ответит на агрессию. Но Пекин пока предпочитает действовать экономическими мерами. Это иностранные инвестиции, внешнеторговый объем, рост экономического потенциала страны. Сегодня Китай по паритету покупательной способности уже обогнал США по ВВП. Если пересчитывать по долларам, еще пока нет. Но, думаю, в период между 2020-2025 годом Китай догонит Америку по показателю валового внутреннего продукта. Из-за Китая, позиции которого в мире достаточно сильны, США теряют мировую гегемонию — экономическую, политическую и военную. Это стало особенно очевидно с реализацией китайского проекта «Один пояс — один путь». США очень боятся, что Китай и дальше будет наращивать свою экономическую мощь, поэтому и старается его ограничить, в том числе через торговые войны», — считает эксперт.

По его словам, военный бюджет США является страховкой и поддержкой для торговой войны, развязанной в отношении Китая.

«Учитывая, что Вашингтон, по сути, начал торговую войну с Пекином, мы можем не сомневаться в ответе китайцев. Устную реакцию мы уже услышали, потом это найдет отражение и в китайском военном бюджете. Китай уже принял военный бюджет на следующий год, но после публикации американского военного бюджета, полагаю, документ будет скорректирован», — заключил Андрей Островский.

Пентагон 17 августа опубликовал доклад по вооруженным силам КНР, в котором было высказано предположение, что Китай обучает свои вооруженные силы «ударам против США и союзников».