Бригада спецназа в Сибири приняла молодое пополнение

На торжественном мероприятии присутствовали родственники военнослужащих. Они смогли ознакомиться с воинской частью, условиями быта и досуга личного состава.

В соединении специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области , в торжественной обстановке более 100 военнослужащих были приведены к Военной присяге.

По традиции, мероприятие состоялось на плацу соединения. Военнослужащие, которые были вступили в ряды Вооруженных Сил РФ в рамках весенней компании, прошли курсы по боевой, строевой и физической подготовке. А также совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 м. Молодое пополнение освоило общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. Представители командования соединения поздравили военнослужащих с принятием Военной присяги и рассказали им о боевом пути бригады.

На торжественном мероприятии присутствовали родственники военнослужащих. Они смогли ознакомиться с воинской частью, условиями быта и досуга личного состава.