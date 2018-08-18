Ещё
Назначен начальник штаба Тихоокеанского флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен начальник штаба Тихоокеанского флота 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Контр-адмирал Сергей Рекиш назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.
«Указом президента Российской Федерации от 16 августа 2018 года контр-адмирал Сергей Рекиш назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом», — заявил Воскресенский.
26 июня президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом (ЧФ).
RT на русском: последние новости
В Росгвардию начали поставлять снайперскую винтовку «Точность» Почему Пентагон обеспокоен растущей военной мощью КНР «МиГ» начал работу по созданию истребителя-перехватчика нового поколения
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина не вернет России многомиллионные долги244
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Умер Кофи Аннан47
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США154
Раскрыта правда о смерти Меньшова6
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
00:42
Британский флот испугался активности России в море
Войска Армия
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
01:57
Третья попытка: «Механик Погодин» отбился от инспекции
В мире Статьи
01:57
Украина не вернет России многомиллионные долги
Оружие В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение