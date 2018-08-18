Назначен начальник штаба Тихоокеанского флота

Контр-адмирал Сергей Рекиш назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.