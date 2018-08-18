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Российские подлодки пугают британский флот
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Российские подлодки пугают британский флот 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Rota
Офицеры Королевского флота Британии встревожены «высокой активность» подлодок России в Атлантическом океане. В связи с этим они пообещали обеспечить безопасность нового авианосца «Королева Елизавета», который впервые отправится в США.
Капитан авианосца Джерри Кид считает, что российская сторона явно выразила свои намерения после увеличения военной активности в море.
В свою очередь командир авианосной ударной группы Эндрю Беттон заверил, что во время трансатлантического перехода, корабль будет находиться под надёжной защитой.
Однако российское посольство опровергло заявления представителей британского флота, подчеркнув, что РФ не имеет оснований для «запугивания» британцев, передают «Аргументы недели».
Ранее News.ru писал, что вооружённые силы Великобритании и Норвегии договорились вместе оборонять Северную Атлантику и Балтику от российских подводных лодок с помощью американских патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8 «Посейдон»
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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