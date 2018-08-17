Украинские реактивные двигатели для Китая

Китай поставил на вооружение один авианосец и планирует пополнить свой арсенал еще как минимум тремя в процессе масштабного усиления своих военных возможностей. А тем временем, китайские государственные СМИ сообщили о том, что на первом авианосце начнут работу учебно-боевые самолеты JL-10, с помощью которых пилоты военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР будут учиться приземляться на его борту.

При этом, газета «Чайнв дэйли» отметила, что первые 12 самолетов оснащены двигателями украинского производства. Реактивные двигатели были главной слабостью китайской авиационной промышленности как минимум десятилетие. Чтобы решить проблему, Пекин купил украинские и российские двигатели для своих боевых самолетов после неудачной попытки изготовить их копии самостоятельно.

Критики говорят, что администрации Дональда Трампа нужно надавить на Украину и заставить ее прекратить продажу авиадвигателей Китаю, так же как и других товаров военного назначения. Бывший советник комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт подчеркнул, что Украина помогает Китаю решить проблемы.

«Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами», — подчеркнул он.

Информация о том, что Китай начинает использовать JL-10 с украинскими двигателями появилась как раз тогда, когда Пентагон объявил о передаче военной помощи для Вооруженных сил Украины на 200 миллионов долларов. Америка профинансирует системы командования, защищенные системы связи, военную мобильность, закупку приборов ночного видения и военного медицинского оборудования.

«В целом украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой — бьют американские военно-морские силы ножом в спину», — сказал Триплетт.

Вторая причина для Вашингтона надавить на Киев заключается в том, что впервые за много десятилетий правительство США признало Китай стратегическим соперником. Не исключено, что американским солдатам придется пойти на войну против него. Соглашение о поставке двигателей для JL-10 было заключено с украинской компанией «Мотор Сич» еще в 2016 году. Тогда же состоялась поставка первых 20 двигателей, хотя всего, согласно договоренностям, их должно быть 250. За это Китай заплатит 380 миллионов долларов.

Украина недавно заморозила попытку Пекина купить Мотор Сич. Эксперт Центра международной стратегии и оценки Рик Фишер подчеркнул, что США должны надавить на Украину и не позволить ей продать украинского производителя Китаю. «Для Китая получить контроль над Мотор Сич будет означать возможность ускорения наращивания глобальных аэромобильных возможностей его армии», — сказал Фишер.

Китай остается одним из главных покупателей украинского оружия. Кроме двигателей для тренировочных самолетов, Киев продал Пекину 50 дизельных двигателей для танков, а также газовые турбины для эскадронних миноносцев Luyang-2 и Luyang-3. В 2009 году Китай купил два украинских малых десантных корабля на воздушной подушке класса «Зубр». Их поставка состоялась незадолго до начала вторжения России на Украину и аннексии Крыма . Еще два таких корабля будут построены на территории Китая под наблюдением украинских специалистов. В 2016 году Пекин также заплатил 45 миллионов долларов Укроборонпрому за три самолета-заправщика ИЛ-78М.

The Washington Times, США