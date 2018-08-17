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Военный парад в Вашингтоне отложили
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Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны Дональд Трамп, сообщает Пентагон.
Американские власти решили провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По некоторым данным, парад может обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов.
"Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году", — заявил представитель Пентагона Роберт Мэннинг.
Ожидалось, что шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, а президент будет наблюдать за парадом от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто был удостоен высшей военной награды США — медали "За отвагу". В имеющемся в распоряжении CNN документе американского министерства обороны утверждалось, что парад обойдется без танков, чтобы уменьшить ущерб местной инфраструктуре.
В 2017 году Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что впечатлен парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии и хочет организовать нечто подобное в Вашингтоне.
В Соединенных Штатах часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.
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