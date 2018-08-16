В Крыму утопят самолет, БТР и танк 

17 мая у южного берега Крыма, в районе поселка Оползневое, затопят списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24. Он станет первым экспонатом первого в России подводного парка техники. Об этом РИА Новости рассказал директор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков.
По его словам, в операции задействовано множество людей и технических средств. "Крымские морские порты" выступают в качестве одного из исполнителей, отвечающего за транспортировку. После погружения самолет предстоит закрепить на дне, чтобы его не сносило течениями и не разбило штормами. Только после этого Ан-24 станет экспонатом подводного дайвинг-парка.
— Это будет очень сложная операция — такого в России еще никто не делал! — рассказал Алексей Волков.
Он также сообщил, что на следующем этапе там же могут быть затоплены БТР, танк и другая техника. На создание дайвинг-парка авторов идеи вдохновил похожий проект в Турции, где ради привлечения туристов затопили Airbus A300.
Где именно будет осуществлено погружение Ан-24 не сообщается, известно только, что это крупный гостиничный комплекс. Судя по тому, что вблизи находится поселок Оползневое, речь идет об отеле "Мрия".
Напомним, в Крыму уже есть подводный музей скульптуры. Несколько лет назад он был создан энтузиастами на западной оконечности полуострова у поселка Оленевка. Там дайверы опустили на дно бюсты вождей Коммунистической партии, создав еще один привлекательный туристический объект.