Умер Иван Ведерников

Умер лётчик-испытатель Иван Ведерников

Заслуженный лётчик-испытатель Иван Ведерников умер в Москве на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».

«Да, эта трагическая информация подтверждается — Иван Корнеевич ушёл из жизни», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Иван Ведерников родился 17 ноября 1923 на Украине . В годы Великой Отечественной войны он летал на бомбардировщике Пе-2.

В 1950-1962 годах работал лётчиком-испытателем в Главном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил СССР. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95.

Ранее сообщалось, что Герой России, лётчик-испытатель Иван Леонов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщал «Пятый канал».