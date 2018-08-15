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Умер Иван Ведерников
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Умер лётчик-испытатель Иван Ведерников 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Mihenator / wikipedia.org
Заслуженный лётчик-испытатель Иван Ведерников умер в Москве на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».
«Да, эта трагическая информация подтверждается — Иван Корнеевич ушёл из жизни», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Иван Ведерников родился 17 ноября 1923 на Украине. В годы Великой Отечественной войны он летал на бомбардировщике Пе-2.
В 1950-1962 годах работал лётчиком-испытателем в Главном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил СССР. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95.
Ранее сообщалось, что Герой России, лётчик-испытатель Иван Леонов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщал «Пятый канал».
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