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В МИД прокомментировали поставки США оружия Украине
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В МИД прокомментировали поставки США оружия Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поставки США поражающего оружия на Украину на руку политикам, не заинтересованным в урегулировании конфликта в Донбассе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов), что будет включать и поставки "летальных вооружений".
"Отдельной строкой прописаны поставки оружия поражающего действия режиму Порошенко на Украине, в страну, которая фактически находится в состоянии гражданской войны. Это, конечно, стопроцентно на руку тем украинским деятелям, которые не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе", — заявила она.
В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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