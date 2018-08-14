США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике

Американский флот готовится к противостоянию с Россией в Северной Атлантике. С таким заявлением выступил главнокомандующий Военно-морского флота США адмирал Джон Ричардсон , отметивший, что недавняя активность российских подводных лодок в этом регионе достигла пиковых показателей за последние 25 лет. «Газета.Ru» разобралась, как обстоят дела в Северной Атлантике и чего стоит опасаться.

Главнокомандующий Военно-морского флота США Джон Ричардсон заявил, что американский флот готовится к противостоянию с Россией в районе Северной Атлантике, пишет The National Interest . Кроме того, со схожими мыслями в день своего назначения (3 августа) выступил и вице-адмирал Чарльз Ричард.

«Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала [Джозефа] Тофало (предшественника Ричарда. — «Газета.Ru»), и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!» — цитирует заявление Ричарда РИА «Новости».

В мае командование Военно-морских сил заявило о воссоздании Второго флота ВМС США, основной зоной деятельности которого станет восточное побережье США и Северная Атлантика. Главной задачей соединения, отмечает The National Interest, станет противостояние «территориальным притязаниям Москвы » в отношении союзников Вашингтона. «Газета.Ru» ранее подробно разбирала задачи , с которыми воссоздается Второй флот.

«Мы никому не угрожаем развязыванием боевых действий на океанских театрах военных действий в целом и в Северной Атлантике в частности, — пояснил тогда «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко. — Однако наши подводные лодки и надводные корабли должны присутствовать в критически важных районах Мирового океана хотя бы с целью демонстрации флага».

По словам флотоводца, в 1990-е и в начале 2000-х годов корабли российского Военно-морского флота находились или у пирсов в военно-морских базах, или отправлялись на разделку на металлолом.

Однако возрождение военно-морской мощи России, по мнению собеседника издания, стало вызывать совершенно неоправданные страхи и опасения у Вашингтона.

Виктор Кравченко считает, что воссоздание 2-го флота ВМС США — скорее продукт для внутреннего пользования в Америке, нежели средство для парирования явно преувеличенных угроз со стороны российского флота.

При этом идея о грядущем «сражении в Атлантике» появилась в США уже достаточно давно. Еще в 2016 году адмирал Джеймс Г Фогго, командующий военно-морскими силами в Европе, говорил, что усилия России по созданию современного военно-морского флота означают, что США вступают в «четвертую битву за Атлантику». При этом адмирал ссылался на конфликты в обеих мировых войнах и напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном в ходе «холодной войны».

«Эти угрозы весьма значительны, и они только возрастают по своей сложности, а также постоянно увеличиваются оперативно-стратегические возможности сил и средств вероятного противника», — написал тогда Джеймс Г. Фогго для Военно-морского института США.

«Американские адмиралы так и не сказали, в рамках какого военного конфликта они представляют себе четвертую битву за Атлантику», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, сама по себе битва за Атлантику как нечто изолированное об общего хода гипотетического вооруженного противоборства между Соединенными Штатами и Российской Федерацией состояться никак не сможет. Ее следует рассматривать только как некий этап масштабного конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Остается только классифицировать возможную войну между США и РФ, определить ее возможный характер, а также условия и способы развязывания, добавляет генерал-лейтенант Запаренко.

По всей видимости, считает военачальник, гипотетическая война между США и РФ может быть только мировой по размаху, затяжной по длительности, коалиционной по составу сторон.

Надо полагать, убежден собеседник «Газеты.Ru», эта война непременно будет характеризоваться массированным применением всех видов оружия, в том числе и ракетно-ядерного.

Собеседник издания напомнил, что ракетно-ядерная война отличается от всех других предельной решительностью целей и способов ведения, неограниченным использованием всех средств массового поражения и, прежде всего, стратегического ядерного оружия.

По словам специалиста, в результате применения оружия массового поражения возникнут катастрофические последствия применения ОМП не только для воюющих, но и для всех других государств по обе стороны Атлантики. В кратчайшие сроки будут разрушены важные административно-политические центры и экономические районы воюющих сторон.

Буквально с первых ядерных ударов противнику будут нанесены невосполнимые потери, напоминает Запаренко.

Теперь остается только уточнить, готовы ли адмирал Джеймс Г. Фогго и адмирал Чарльз Ричард сражаться за Атлантику именно на этих условиях, считает военачальник.

«Если нет, то и разговоры на эту тему с американской стороны надо прекратить. Не буди лихо, пока оно тихо», — заключает генерал.

Такого же мнения придерживается и экс-начальник управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Николай Моисеев . По его мнению, никакого локального конфликта с ограниченным применением сил и средств в битву за Атлантику между США и Россией не получится. Даже небольшая провокация с американской стороны может вылиться в конечном итоге в обмен массированными ракетно-ядерными ударами.

Военачальник полагает, что озвученные американскими адмиралами сценарии носят предельно легковесный характер, и не предполагают всех тех катастрофических последствий, которые могут возникнуть в результате вооруженного столкновения между США и Россией.

«А присутствие сил ВМФ РФ в критически важных районах Мирового океана было, есть и будет», — заключает генерал.

Вместе с тем, по мнению Моисеева, несмотря на откровенно напряженный в настоящее время характер отношений Москвы и Вашингтона, между двумя странами пока нет таких острых экономических и социально-политических причин и противоречий, которые могли бы привести к возникновению масштабной войны с применением ядерного оружия.