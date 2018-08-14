Самая бесшумная подлодка России появится у Балтфлота

Самая бесшумная подлодка России появится у Балтийского флота

Подводная лодка «Алроса» появится у Балтийского флота. «Алроса» — единственная в мире субмарина, которая оснащена водометным движителем. Это делает ее самой бесшумной среди отечественных подлодок типа «Варшавянка». Об этом сообщила газета «Известия».

«Алросу», которую в НАТО называют «Черной дырой, переведут на Балтику из Черного моря. Как рассказали газете в Главкомате ВМФ РФ , субмарину проекта решили перевести на Балтику после появления на Черноморском флоте новых подводных лодок.

В ближайшее время „Алросу“ включат в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота. Позже судно должно пройти модернизацию.

Таким образом эта подводная лодка усилит Балтийский флот. Ранее на Балтике было всего две субмарины проекта 877 — „Выборг“ и „Дмитров“. Они входят в состав дивизиона подводных лодок и базируются в Кронштадте

Одну из этих лодок в ближайшем времени выведут из состава Балтфлота. „Выборг“ должна перейти парку „Патриот“ в Кронштадте, там же окажутся эсминец „Беспокойный“ и ракетный катер Р-47.

»Алроса» была единственной боеспособной российской субмариной в Черном море вплоть до 2013 года. В следующие три года Черноморский флот получил шесть современных подводных лодок. Часть из них участвовала в сухопутной операции в Сирии . Несколько «Алрос» наносили удары по боевикам ИГ* крылатыми ракетами «Калибр».