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Аэродром на Северном флоте откроет свои двери
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Аэродром на Северном флоте откроет свои двери 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Жители и гости Мурманской области смогут посетить военный аэродром и увидеть авиатехнику, стоящую на вооружении флота.
Летчики Северного флота на аэродроме под Мончегорском проведут день открытых дверей для жителей Мурманской области накануне Дня воздушного флота России. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«Экскурсии для посетителей выставки проведут пилоты истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, которые регулярно несут боевое дежурство в небе Кольского Заполярья», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что 18 августа на территории аэродрома гостям выставки покажут высотное и поисково-спасательное снаряжение летчиков морской авиации Северного флота.
Напомним, что День воздушного флота России традиционно отмечается в третье воскресенье августа.
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