Аэродром на Северном флоте откроет свои двери

Жители и гости Мурманской области смогут посетить военный аэродром и увидеть авиатехнику, стоящую на вооружении флота.

Летчики Северного флота на аэродроме под Мончегорском проведут день открытых дверей для жителей Мурманской области накануне Дня воздушного флота России . Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Экскурсии для посетителей выставки проведут пилоты истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, которые регулярно несут боевое дежурство в небе Кольского Заполярья», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что 18 августа на территории аэродрома гостям выставки покажут высотное и поисково-спасательное снаряжение летчиков морской авиации Северного флота.

Напомним, что День воздушного флота России традиционно отмечается в третье воскресенье августа.