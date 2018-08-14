Стартовали российско-сербские учения

Совместные российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

Российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой стартовали во вторник на Лужском полигоне Ленинградской области . Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Подразделения Вооруженных сил Республики Сербия и мотострелкового соединения Западного военного округа совершили марш на бронетехнике в район боевого применения, где приступили к инженерному оборудованию и маскировке позиций", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе учений солдаты и офицеры двух стран выполняют противодиверсионные и разведывательные действия, а также мероприятия радиоэлектронной защиты. Подразделениями противовоздушной обороны организовано прикрытие войск и объектов. Для командования войсками развернуты полевые пункты управления, с помощью которых обеспечиваются все виды связи, в том числе видеоконференцсвязь.

"В ходе этапов учения совместный штаб руководства осуществит планирование применения войск при ведении маневренной обороны, подразделения выполнят задачи по предназначению в различных видах боя, также будут отработаны вопросы всестороннего обеспечения боевых действий", — говорится в сообщении.

К учениям, которые завершатся 17 августа, привлечено около 800 военнослужащих, включая 200 офицеров, солдат и сержантов Вооруженных сил Сербии. Также в учениях задействуют свыше 200 единиц вооружения и военной техники.