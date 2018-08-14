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Стартовали российско-сербские учения
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Совместные российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российско-сербские тактические учения с боевой стрельбой стартовали во вторник на Лужском полигоне Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Подразделения Вооруженных сил Республики Сербия и мотострелкового соединения Западного военного округа совершили марш на бронетехнике в район боевого применения, где приступили к инженерному оборудованию и маскировке позиций", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе учений солдаты и офицеры двух стран выполняют противодиверсионные и разведывательные действия, а также мероприятия радиоэлектронной защиты. Подразделениями противовоздушной обороны организовано прикрытие войск и объектов. Для командования войсками развернуты полевые пункты управления, с помощью которых обеспечиваются все виды связи, в том числе видеоконференцсвязь.
"В ходе этапов учения совместный штаб руководства осуществит планирование применения войск при ведении маневренной обороны, подразделения выполнят задачи по предназначению в различных видах боя, также будут отработаны вопросы всестороннего обеспечения боевых действий", — говорится в сообщении.
К учениям, которые завершатся 17 августа, привлечено около 800 военнослужащих, включая 200 офицеров, солдат и сержантов Вооруженных сил Сербии. Также в учениях задействуют свыше 200 единиц вооружения и военной техники.
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