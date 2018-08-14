Британию напугал ролик Минобороны РФ

Британию напугал ролик Минобороны России ко Дню ВВС РФ

В статье говорится, что видео сопровождается драматической музыкой, на кадрах представлены различные российские военные самолеты, в том числе истребители и вертолеты.

В статье также отмечается, что командующий ВВС России Андрей Юдин приветствовал президента Владимира Путина за инвестирование «крупных ресурсов» в армию.

Особое внимание автор материала британского издания уделяет словам Юдина, заявление которого британцы заметили на следующий день после публикации ролика Минобороны. Юдин в своем выступлении отметил, что Россия «очень многое делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для ВВС», Россия «получает новые самолеты, высокоточное оружие, которое помогает успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе по борьбе с терроризмом».