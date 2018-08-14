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Британию напугал ролик Минобороны РФ
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Британию напугал ролик Минобороны России ко Дню ВВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
В статье британских СМИ говорится, что командующий ВВС России Андрей Юдин приветствовал президента Владимира Путина за инвестирование «крупных ресурсов» в армию.
В Великобритании настороженно отнеслись к опубликованной 12 августа видеооткрытке Министерства обороны России к Дню ВВС РФ. Как пишет британское издание The Daily Express, ролик демонстрирует грозные оборонные возможности Москвы.
В статье говорится, что видео сопровождается драматической музыкой, на кадрах представлены различные российские военные самолеты, в том числе истребители и вертолеты.
В статье также отмечается, что командующий ВВС России Андрей Юдин приветствовал президента Владимира Путина за инвестирование «крупных ресурсов» в армию.
Особое внимание автор материала британского издания уделяет словам Юдина, заявление которого британцы заметили на следующий день после публикации ролика Минобороны. Юдин в своем выступлении отметил, что Россия «очень многое делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для ВВС», Россия «получает новые самолеты, высокоточное оружие, которое помогает успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе по борьбе с терроризмом».
В День ВВС России 12 августа Министр обороны России генерал Армии Сергей Шойгу поздравил с Днем Военно-воздушных сил командование, военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-космических сил и поблагодарил всех причастных за добросовестный труд и самоотверженную службу. Тогда же российским военным ведомством был опубликован тематический видеоролик.
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Комментарии121  Ещё 2 источника 
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