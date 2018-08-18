Ещё
«Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший фрегат «Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: Минобороны РФ
Ранее корабль принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Фрегат «Адмирал Макаров» начал межфлотский переход с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Также, в составе межфлотском группировки, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов фрегат «Адмирал Макаров» принял участие в учениях в полигонах Балтфлота. В ходе маневров экипажи отработали элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны, а также высадку морского десанта на необорудованное побережье.
Отмечается также, что фрегат принял участие в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который состоялся 29 июля.
Новейший фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» был передан в состав ВМФ РФ 27 декабря 2017 года. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», а также может нести на себе палубный вертолет.
ТК «Звезда»: последние новости
Кто кого: опубликованы кадры воздушного боя между F-22 и F-35 Модернизированный «Тигр» покажут на «Армии-2018» Минобороны Китая потребовало от Пентагона прекратить публикацию домыслов
Комментарии2  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности «конфуза» с портретом Путина31
«Удар будет чувствительным»352
Порошенко «списал» долги украинской оборонки РФ75
Инцидент с ЗРК «Бук» в Киеве попал на видео21
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе653
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение