Новейший фрегат «Адмирал Макаров» начал переход на Черноморский флот

Ранее корабль принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Фрегат «Адмирал Макаров» начал межфлотский переход с Балтийского в Черное море к месту постоянного базирования в Севастополе . Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Также, в составе межфлотском группировки, совместно с кораблями Северного и Балтийского флотов фрегат «Адмирал Макаров» принял участие в учениях в полигонах Балтфлота. В ходе маневров экипажи отработали элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны, а также высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Отмечается также, что фрегат принял участие в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который состоялся 29 июля.