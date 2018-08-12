О чём говорят рассекреченные документы Минобороны

Минобороны РФ сняло гриф секретности с части документов времён Великой Отечественной войны, посвящённых подвигам советских лётчиков. В частности, военное ведомство опубликовало копию рукописного приказа Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина в августе 1941 года. Через полтора месяца после нападения войск вермахта на СССР 81-я авиационная дивизия под командованием Михаила Водопьянова нанесла удар по столице нацистской Германии . Также были рассекречены наградные листы лётчика 335-й штурмовой авиадивизии, заслуженного артиста РСФСР Владимира Гуляева и старшего сержанта Екатерины Зеленко — единственной в мире женщины, совершившей воздушный таран.

Ко Дню Военно-воздушных сил Минобороны РФ опубликовало архивные документы, посвящённые подвигам советских лётчиков в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Гриф секретности был снят с приказов, поручений, наградных документов, учётных карточек и боевых листков.

Акция возмездия

Как отмечает пресс-служба военного ведомства, особое место среди опубликованных документов занимает копия рукописного приказа председателя Государственного комитета обороны Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Приказ был написан в ночь на 9 августа под диктовку вождя.

«Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром т. (Михаилом) Водопьяновым с 9/VIII на 10/VIII или в один из следующих дней, в зависимости от условий погоды, провести налёт на Берлин. При налёте кроме фугасных бомб обязательно сбросить на Берлин также зажигательные бомбы малого и большого калибра», — говорится в копии приказа.

Копия рукописного приказа председателя Государственного комитета обороны Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина © ko-dnu-vvs.mil.ru

81-я авиационная дивизия наряду с другими соединениями ВВС Красной армии и Балтийского флота в самом начале войны участвовала в бомбардировке столицы Третьего рейха и городов, расположенных на севере и востоке Германии. Рейды советской авиации стали акцией возмездия за чудовищный ущерб, который был нанесён СССР в первые недели войны.

Первый удар по Берлину был осуществлён в ночь на 8 августа группой самолётов Балтийского флота. Налёты продолжались до 5 сентября 1941 года. Всего было сделано 9 рейдов. У советских летчиков был небольшой боезапас (одна-две бомбы) и нанести существенный военный ущерб они не могли, однако эти рейды имели огромное психологическое значение для всего СССР.

В первые дни войны авиация Красной армии понесла большие потери. Почти все аэродромы в западных регионах страны были уничтожены противником. Однако смекалка и профессионализм советских механиков позволяли ремонтировать повреждённые самолёты буквально за 2-3 дня.

Фотоальбом «Живучесть самолетов, моторов, вооружения и спецоборудования. Из опыта Отечественной войны 1941-1945 гг», © ko-dnu-vvs.mil.ru

О трудовых подвигах технического персонала ВВС свидетельствует опубликованный Минобороны фотоальбом «Живучесть самолётов, моторов, вооружения и спецоборудования». В этом пособии содержится описание характеристик штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей и наглядные инструкции по их ремонту.

«В нём (альбоме. — RT) представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и др. (часы налёта, типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт). Лучшим самолетом составители пособия назвали По-2», — отмечает Минобороны.

«Огненный таран»

Отдельное внимание, как считают в военном ведомстве, стоит обратить на документы о подвигах заслуженного артиста РСФСР Владимира Гуляева (1924—1997).

Актёр известен по фильмам «Весна на Заречной улице», «Ко мне, Мухтар!», «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники» и «Вечный зов».

В 1941 году Гуляев устроился слесарем на авиационное предприятие. В 1942 году поступил в Молотовскую военную авиационную школу пилотов ( Пермь ). В ноябре 1943 года в звании младшего лейтенанта был зачислен в 826-й штурмовой авиаполк 335-й авиадивизии. Будущий киноактёр пилотировал Ил-2 — самый массовый боевой самолёт в мировой истории.

За свою самоотверженную службу Гуляев получил орден Красного знамени и Орден Отечественной войны I степени. В наградном листе лётчика сообщается, что за несколько боевых вылетов он «бомбами и огнём из пушек» уничтожил 2 танка, до 20 автомашин, 10 конных повозок и до 30 солдат и офицеров противника. Также Гуляев создал четыре очага пожаров.

«На боевые задания летает с большим желанием. Беспощадно громит гитлеровских захватчиков. На поле боя работает тактически грамотно… Умело маневрирует в зоне зенитного огня, чем не раз спасал свой самолёт и сохранял жизнь экипажа», — указывается в наградном листе.

Среди рассекреченных документов можно найти описание подвига командира звена 62-го штурмового авиаполка Леонтия Драмарецкого, который последовал примеру командира 2-й эскадрильи 207-го авиаполка Николая Гастелло и совершил «огненный таран».

Офицер героически погиб 16 августа 1942 года, направив свой подбитый самолёт на немецкую механизированную колонну. Перед тараном звено Драмарецкого уничтожило 7 танков и 12 автомашин с боеприпасами. В посмертном наградном листе (Орден Красного знамени) говорится, что Драмарецкий с первых дней ВОВ «проявил себя как мужественный отважный лётчик».

«В одной из глубоких разведок звено тов. Драмарецкого попало под обстрел двух одновременно действующих батарей и только благодаря его хладнокровию он своим метким огнём заставил несколько орудий замолчать навеки. Особую отвагу и смелость тов. Драмарецкий проявил при атаках на аэродромы противника в районе гор. Холм, где нанёс большие потери противнику», — отмечается в наградном листе.

За «беспримерный героизм»

Также Минобороны опубликовало документы о подвиге старшего лейтенанта Екатерины Зеленко. Советская женщина — единственная представительница прекрасного пола, совершившая воздушный таран.

Зеленко служила заместителем командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиаполка. В июле 1941 года группа самолётов под её командованием в районе белорусского города Пропойска (с 1945 года — Славгород) уничтожила 45 танков, 20 автомобилей и до батальона солдат вермахта.

В августе 1941 года звено под командованием Зеленко попало под сильный зенитный огонь, но смогло выполнить боевую задачу, нанеся сокрушительный удар по немецкой пехоте.

В общей сложности старший лейтенант совершила более 40 боевых вылетов и приняла участие в 12 воздушных сражениях. 12 сентября 1941 года в районе города Ромны над селом Анастасьевка (Сумская область, Украина ) самолёт Зеленко Су-2 был атакован 7 немецкими истребителями Me-109. Опустошив боезапас, офицер протаранила одну из вражеских машин — оба самолёта взорвались в воздухе. Позднее жители Анастасьевки нашли тело девушки и похоронили её, завернув в парашют.

В декабре 1941 года Екатерина Зеленко была посмертно награждена Орденом Красного знамени. После войны останки советской лётчицы с воинскими почестями были перезахоронены в Курске , где она жила и училась в средней школе №10. Звание Героя Советского Союза за «беспримерный героизм и волю к победе» женщине было присвоено только в 1990 году.

В беседе с RT военный историк Юрий Кнутов отметил, что в годы ВОВ советские лётчики и технический персонал проявили невероятное мастерство и самоотверженность. По его словам, в первые недели войны советские Военно-воздушные силы понесли тяжелейшие потери, однако всё же смогли доставить вермахту немало неприятностей.