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Япония поднимет призывной возраст для военнослужащих
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Япония поднимет призывной возраст для военнослужащих 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Японии поднимут максимально допустимый возраст призыва на службу в национальные силы самообороны с нынешних 26 до 32 лет.
Как передает портал Japan Today, нововведение вступит в силу с 1 октября текущего года. Местные власти стремятся сохранить необходимое число военнослужащих, которое сокращается в связи со старением общества и падением уровня рождаемости в стране.
По данным статистики, количество молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет (сейчас эта категория может поступать на службу — прим. "РГ") в Японии насчитывает 11 миллионов человек. В 1994 году таких было было на 6 миллионов больше. Специалисты подсчитали, что к 2046 году данный показатель упадет до 8 миллионов.
Добавим, что действующий премьер Японии Синдзо Абэ нацелен на пересмотр конституции страны и редактирование 9-й статьи основного закона государства. Накануне он в очередной раз напомнил об этом. "Пришло время внести поправки в конституцию", — заявил политик на выступлении в городе Ямагути.
Глава японского кабмина стремится придать силам самообороны страны статус полноценных вооруженных сил. Япония по итогам Второй мировой войны лишена права иметь армию.
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