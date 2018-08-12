Япония поднимет призывной возраст для военнослужащих

Японии поднимут максимально допустимый возраст призыва на службу в национальные силы самообороны с нынешних 26 до 32 лет.

Как передает портал Japan Today, нововведение вступит в силу с 1 октября текущего года. Местные власти стремятся сохранить необходимое число военнослужащих, которое сокращается в связи со старением общества и падением уровня рождаемости в стране.

По данным статистики, количество молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет (сейчас эта категория может поступать на службу — прим. "РГ") в Японии насчитывает 11 миллионов человек. В 1994 году таких было было на 6 миллионов больше. Специалисты подсчитали, что к 2046 году данный показатель упадет до 8 миллионов.

Добавим, что действующий премьер Японии Синдзо Абэ нацелен на пересмотр конституции страны и редактирование 9-й статьи основного закона государства. Накануне он в очередной раз напомнил об этом. "Пришло время внести поправки в конституцию", — заявил политик на выступлении в городе Ямагути.

Глава японского кабмина стремится придать силам самообороны страны статус полноценных вооруженных сил. Япония по итогам Второй мировой войны лишена права иметь армию.