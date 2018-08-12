Рассекречен военный приказ Сталина

Этот рукописный приказ был написан под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись. Он адресован командиру 81 авиационной дивизии Михаилу Водопьянову.
В честь 106-летия со дня создания образования Военно-воздушных Сил Министерство обороны Российской Федерации опубликовало мультимедийную подборку документов о Великой отечественной войне. Она доступна на сайте ведомства.
Среди прочих документов присутствует приказ об авианалете на Берлин. Этот рукописный приказ был написан под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись. Он адресован командиру 81 авиационной дивизии Михаилу Водопьянову.
«В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния — по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81 авиационной дивизии М. Водопьянов получил приказ о проведении налета», — говорится в пояснении к документу.
Кроме того, ведомство опубликовало и другие документы, связанные с подвигом советских летчиков над Берлином. В частности, там присутствует отчет о боевых действиях 2 истребительного авиационного корпуса, который первого мая 1945 года сбросил над столицей Германией советские знамена — символ полного господства авиации СССР в воздухе.