Рассекречен военный приказ Сталина

Минобороны опубликовало рукописный приказ Сталина бомбить Берлин

Этот рукописный приказ был написан под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись. Он адресован командиру 81 авиационной дивизии Михаилу Водопьянову

В честь 106-летия со дня создания образования Военно-воздушных Сил Министерство обороны Российской Федерации опубликовало мультимедийную подборку документов о Великой отечественной войне. Она доступна на сайте ведомства.

Среди прочих документов присутствует приказ об авианалете на Берлин. Этот рукописный приказ был написан под диктовку Иосифа Сталина и содержит его подпись. Он адресован командиру 81 авиационной дивизии Михаилу Водопьянову.

«В тяжелейших условиях начального периода Великой Отечественной Войны военная авиация Красной армии наносила удары на дальние расстояния — по промышленным районам Третьего рейха. 8 августа 1941 года командир 81 авиационной дивизии М. Водопьянов получил приказ о проведении налета», — говорится в пояснении к документу.