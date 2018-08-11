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Шойгу посетил выставку в Доме дружбы АрМИ-2018
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Сергей Шойгу посетил выставку в Доме дружбы АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экспозиции о своем быте, истории и культуре представили 18 стран.
Перед началом финального заезда «Танкового биатлона» министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил «Дом дружбы» на полигоне Алабино, где развернуты национальные экспозиции о быте, истории и культуре стран-участниц АрМИ-2018.
Как сообщил пресс-центр АрМИ-2018, Шойгу поиграл на музыкальных инструментах Мьянмы, Уганды и Иордании. Так же его угостили традиционным китайским чаем, киргизской минеральной водой и восточными сладостями.
Особо министра обороны заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана, сирийские изделия народных промыслов и медная посуда из Египта.
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