Шойгу посетил выставку в Доме дружбы АрМИ-2018

Экспозиции о своем быте, истории и культуре представили 18 стран.
Перед началом финального заезда «Танкового биатлона» министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил «Дом дружбы» на полигоне Алабино, где развернуты национальные экспозиции о быте, истории и культуре стран-участниц АрМИ-2018.
Как сообщил пресс-центр АрМИ-2018, Шойгу поиграл на музыкальных инструментах Мьянмы, Уганды и Иордании. Так же его угостили традиционным китайским чаем, киргизской минеральной водой и восточными сладостями.
Особо министра обороны заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана, сирийские изделия народных промыслов и медная посуда из Египта.