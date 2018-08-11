Установлен новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российский экипаж разогнал танк Т-72Б3 до скорости 78 км/ч.

Новый рекорд скорости установили российские танкисты в ходе финального этапа «Танкового биатлона». Одному из экипажей российской команды удалось разогнать танк Т-72Б3 до скорости 78 км/ч.

Ранее, во второй день соревнований, наши танкисты разогнали танк до скорости более 70 км/ч.

Казахстана, Белоруссии и Китая. На полигоне Алабино проходит финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр — АрМИ-2018. В нем участвуют команды России

Россия вышла в финал с первого места с рекордным временем — 1 час 26 минут 53 секунды. Казахстан на втором — 1 час 39 минут и 18 секунд. На шесть минут от них отстает белорусская команда, а Китай замыкает четверку сильнейших — 1час 46 минут и 13 секунд.