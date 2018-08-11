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Установлен новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
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Установлен новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский экипаж разогнал танк Т-72Б3 до скорости 78 км/ч.
Новый рекорд скорости установили российские танкисты в ходе финального этапа «Танкового биатлона». Одному из экипажей российской команды удалось разогнать танк Т-72Б3 до скорости 78 км/ч.
Ранее, во второй день соревнований, наши танкисты разогнали танк до скорости более 70 км/ч.
На полигоне Алабино проходит финальный заезд самого зрелищного конкурса Армейских международных игр — АрМИ-2018. В нем участвуют команды России, Казахстана, Белоруссии и Китая.
Россия вышла в финал с первого места с рекордным временем — 1 час 26 минут 53 секунды. Казахстан на втором — 1 час 39 минут и 18 секунд. На шесть минут от них отстает белорусская команда, а Китай замыкает четверку сильнейших — 1час 46 минут и 13 секунд.
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