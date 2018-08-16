Военные РФ рассказали о ходе гуманитарной операции в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал об объемах оказанной гуманитарной помощи мирным жителям арабской страны.

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сегодня провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тель-Даман провинции Алеппо, в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны и одна тонна хлеба», — сообщил начальник российского центра.

Также А. Цыганков сообщил, что всего российским Центром проведено 1895 гуманитарных акций, в результате которых населению Сирии была роздана гуманитарная помощь общим весом более 2900 тонн

Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 185 сирийцам, в том числе 106 детям.