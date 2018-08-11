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В Астане высказались о военной базе США на Каспии
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В Астане заявили, что не намерены размещать военные базы США на Каспии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Речь о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил РИА Новости глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
В интервью агентству он отметил, что "некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации относительно транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана".
"Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — заявил Абдрахманов.
По его словам, "аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной".
"С 2010 по 2015 годы транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети (СРС). Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого ж/д транзита через территорию РК, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении", — сказал Абдрахманов, добавив, что Казахстан только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык.
"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — заявил Абдрахманов, добавив, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которая, как ожидается, будет подписана 12 августа в Актау.
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