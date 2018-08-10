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НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
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НАТО считает Россию главной угрозой 

Вести.Ru 2 часа назад
В своем аккаунте в Twitter НАТО разместила видеоролик, в котором назвала Россию первой угрозой для трансатлантической безопасности, передает РИА Новости.
"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.
В числе других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, однако альянс и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, подчеркнул, что все это "разговор в пользу бедных". Путин отметил, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.
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Комментарии24  Ещё 9 источников 
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