Не спрятаться: «Адмирал Эссен» засек американскую подлодку

В Средиземном море российский фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил американскую субмарину, способную нести ядерное вооружение и более 100 ракет «Томагавк». Зафиксированные кораблем параметры подлодки позволят более эффективно отслеживать их в будущем.

В Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России

По данным издания, инцидент произошел в апреле текущего года. Как отмечается, основные параметры американской подлодки будут присоединены к акустическому портрету субмарины.

Ракетоносцы типа «Огайо» — серия из 18 американских стратегических подводных лодок третьего поколения, вступивших в строй с 1981 по 1997 год. С 2002 года это единственный тип ракетоносцев, находящихся на вооружении ВМС США . Каждая лодка вооружена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент», оснащенными разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением.

Кроме того, подлодки типа «Огайо» способны нести ядерное ракетное вооружение, а также более 100 ракет «Томагавк».

Стоит отметить, что строительство новых атомных подводных лодок, способных нести «Томагавки», на данный момент является приоритетным направлением развития американского флота. Это, по мнению аналитиков ВМС США, гарантирует будущее подводное господство США в Мировом океане.

Обнаруживший американскую подлодку фрегат «Адмирал Эссен» вышел в Средиземное море в марте текущего года и вернулся в Севастополь в конце июня. Во время плавания экипаж корабля отработал навыки ведения боя, противолодочные задачи и провел артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

«Адмирал Эссен» назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря. Вместе с фрегатом «Адмирал Григорович» они относятся к сторожевому кораблю проекта 11356.

Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Случай с «Адмиралом Эссеном» и подлодкой «Огайо» — не первый раз, когда ВМФ России обнаруживает американские субмарины.

В марте российская противолодочная авиация обнаружила и классифицировала подлодки НАТО , которые отрабатывали нанесение массированного ракетного удара.

С 20 по 22 марта два самолета Ту-142 противолодочной авиации Северного флота ВМФ России отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника в акватории Баренцева моря. Помимо этого самолеты провели доразведку района проведения учений ВМС НАТО Ice Exercise 2018 в море Бофорта, которые начались десятью днями ранее.

В результате маневров были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение действовавшие в этом районе подводные лодки. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования.

Во время тех же учений, целью которых является в том числе и подготовка к противостоянию с Россией в регионе, во льдах Арктики застряла американская подводная лодка Hartford.

Российские разведывательные корабли также регулярно несут вахту у восточного побережья США. Российские корабли не нарушают рубеж в 12 морских миль от берега, который отделяет территориальные воды США от международных. Цель таких маневров — именно слежка за американскими субмаринами.

«Мы там находимся постоянно, со времен Советского Союза. Это является выполнением плановой задачи — засечь выход американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС США, направляющихся в районы боевой службы», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

К базе Кингс-Бей, за которой следят российские корабли-разведчики, приписаны субмарины типа «Огайо» с баллистическими ракетами на борту 20-й эскадры подлодок — USS Alaska (SSBN-732), USS Tennessee (SSBN-734), USS West Virginia, (SSBN-736), USS Maryland, USS Rhode Island (SSBN-740) и USS Wyoming (SSBN-742), а также две подлодки 16-й эскадры USS Florida (SSGN-728) и USS Georgia (SSGN-729), переделанные из проекта «Огайо» в носители крылатых ракет.