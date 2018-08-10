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На полигоне Трехречье прошли учения
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США применят против России план «Анаконда»
США применят против России план «Анаконда»

У Амура гигантские пушки расстреляли танки прямой наводкой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты дальнобойной САУ 2С7М "Малка" Восточного военного округа впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника.
Практические занятия по боевой подготовке состоялись на полигоне Трехречье в Амурской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По легенде учений бронетехника неприятеля прорвала линию обороны и устремилась вглубь боевых порядков наших войск. Однако далеко пройти ей не удалось: для уничтожения танкового подразделения артиллеристам хватило одного залпа из крупнокалиберных пушек. Стрельба велась с маскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей.
Отметим, что данная тактика применения САУ является нестандартной, поскольку их основная задача — уничтожение особо важных объектов и средств ядерного нападения, а также подавление тылов. Максимальная дальность стрельбы самоходной пушки составляет около 50 километров. Впрочем, стрельбы "по прямому назначению" тоже состоялись: артиллеристы отработали одиночный огонь по тактическим целям фугасными снарядами, вес которых превышает 100 килограммов.
САУ 2С7М несет на себе самое крупное на данный момент орудие калибра 203 миллиметра, скорострельность — до трех выстрелов в минуту, угол атаки меняется от 0 до +60 градусов.
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