На полигоне Трехречье прошли учения

У Амура гигантские пушки расстреляли танки прямой наводкой

Расчеты дальнобойной САУ 2С7М "Малка" Восточного военного округа впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника.

Практические занятия по боевой подготовке состоялись на полигоне Трехречье в Амурской области , сообщили в Министерстве обороны РФ. По легенде учений бронетехника неприятеля прорвала линию обороны и устремилась вглубь боевых порядков наших войск. Однако далеко пройти ей не удалось: для уничтожения танкового подразделения артиллеристам хватило одного залпа из крупнокалиберных пушек. Стрельба велась с маскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей.

Отметим, что данная тактика применения САУ является нестандартной, поскольку их основная задача — уничтожение особо важных объектов и средств ядерного нападения, а также подавление тылов. Максимальная дальность стрельбы самоходной пушки составляет около 50 километров. Впрочем, стрельбы "по прямому назначению" тоже состоялись: артиллеристы отработали одиночный огонь по тактическим целям фугасными снарядами, вес которых превышает 100 килограммов.

САУ 2С7М несет на себе самое крупное на данный момент орудие калибра 203 миллиметра, скорострельность — до трех выстрелов в минуту, угол атаки меняется от 0 до +60 градусов.