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МИД пошутил над созданием космических войск в США
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МИД пошутил над созданием космических войск в США 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Посольство России в США прокомментировало создание космических войск после выступления вице-президента страны Майкла Пенса. Пост дипмиссии опубликован в пятницу, 10 августа, в Twitter.
«Доброе утро, Космические войска», — сказано в сообщении. К твиту прикреплена эмблема космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).
9 августа Пенс выступил в Пентагоне. Он заявил, что Соединенные Штаты успешно продвигаются к созданию нового подразделения вооруженных сил страны, исполняя соответствующий указ президента Дональда Трампа.
Трамп дал оборонному ведомству такое поручение в середине июня.
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