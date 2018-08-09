Необычные мины-ловушки замечены в Сирии

Российский офицер рассказал о необычных минах-ловушках в Сирии

Российским военнослужащим в Сирии пришлось столкнуться с необычными боеприпасами, которые активно использовали террористы.

Так, например, журнал "Армейский стандарт" публикует рассказ Сослана Цебоева, возглавлявшего отдел "Запад" Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо. По его словам, террористы вели изощренную минную войну. Покидая населенные пункты, боевики оставляли большое количество замаскированных самодельных мин.

— Например, обычный фугас они обмазывали гипсом, и его уже трудно было отличить от лежащего на обочине камня. А к этому "булыжнику" подходили два контакта, один был запитан на батарейку, второй — на красный детонационный шнур. Даже из банки с краской могли сделать мину, — говорит офицер. Также террористы использовали мины, снабженные датчиками движения. Но к счастью, когда их обнаружили российские военные, у мин разрядились батарейки и сработать на движение они уже не смогли.

Офицер также рассказал любопытную историю, связанную с минами-ловушками. По его словам, в одном из населенных пунктов был обнаружено здание, окна которого были заложены матрасами. Как оказалось, оно заминировано вкруговую — у каждого входа установлена самодельная мина. Сирийские саперы разминировали здание снаружи, но категорически отказались заходить внутрь бывшего штаба боевиков. Уговорить их закончить работу не получилось — они лишь написали на стене слово "мины" и уехали. "Удивительно, но и местные жители нам говорили, что не надо это здание трогать. Мистика, да и только… Вероятно, для них это место было проклятое", — отметил Цебоев.

Еще одним излюбленным боеприпасом террористов оказались самодельные ракеты, изготовленные из газовых баллонов, начиненных взрывчаткой и поражающими элементами. Для увеличения количества осколков использовались гвозди, болты, шурупы, шарики из подшипников и даже гильзы.

— Чтобы придать нужную траекторию полета, приваривали к баллону хвостовик. И обстреливали этими самодельными ракетами мирных жителей. Потом были найдены целые фабрики по производству этих боеприпасов, — рассказывает Сослан Цебоев.

Несмотря на примитивность таких боеприпасов, их попадание в дома приводило к тяжелым последствиям. Кроме того российским военнослужащим приходилось постоянно сбивать дроны, кружившие над городом.