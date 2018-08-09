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ВС Сирии получили скорострельные минометы «Василек»
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Сирийские военные получили скорострельные минометы «Василек» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Сирии получили 82-мм автоматические минометы "Василек". Фотография одного такого орудия, появившаяся на странице syrianarmy777 в Facebook, была сделана в момент его переброски в район Идлиба.
Ранее подобное оружие в этой горячей точке эпизодически встречалось лишь у незаконных вооруженных формирований. Боевики получали "Васильки" через иностранных спонсоров, которые, в свою очередь, приобретали их в странах Восточной Европы, ранее входивших в Организацию Варшавского договора. Известно, что производство 2Б9 и его модернизированных вариантов по советской лицензии было налажено в Венгрии.
Данные минометы имеют продолжительную военную карьеру. Созданные во второй половине 60-х, они поступили на вооружение в 1970 году. Первое боевое применение произошло в Афганистане, после ввода туда ограниченного контингента Советских войск (сороковой общевойсковой армии). Здесь "Васильки" стали подкреплением обычным 82-мм и 120-мм минометам. Они поступили в мотострелковые, воздушно-десантные и десантно-штурмовые части.
Артиллеристы высоко ценили это оружие за скорострельность — в минуту на противника могло быть обрушено до 120 мин весом в 4,6 кг. Максимальная дальность стрельбы превышала 4200 м.
Также 2Б9 ценились за мобильность: при весе всего чуть более 630 кг они могли перебрасываться автотягачами ГАЗ-66 со скоростью до 60 км/час. Кроме этого, часто практиковалась установка 2Б9 на легкобронированные гусеничные тягачи МТ-ЛБ.
После Афганистана минометы использовались на территории постсоветского пространства, в частности во время событий на Северном Кавказе.
Теперь они "командированы" в Сирию, где им предстоит принять участие в уничтожении террористов.
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