Инженерная бригада ЦВО получила робота-сапера

Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил в инженерную бригаду Центрального военного округа по гособоронзаказу.

Комплекс предназначен для дистанционного обезвреживания бомб. С помощью телекамер и навесного оборудования он проводит визуальную разведку, поиск и первичную диагностику внушающих подозрение предметов.

"Для эвакуации обезвреженных взрывных устройств робот экипирован спецконтейнерами. Кроме того он используется для доступа к потенциально опасным объектам", — подчеркнули в пресс-службе ЦВО. Выдвижная стрела с захватом позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.

Управлять комплексом можно как по кабелю, так и по радиоканалу — решающим фактором в данном случае является обстановка. Робот можно работать непрерывно от четырех до восьми часов, а гусеничная платформа позволяет ему преодолевать пороги высотой 160 миллиметров и водные преграды глубиной до 120 миллиметров.

Устройство относится к категории так называемых "легких роботов": вес "Кобры-1600" составляет 62 килограмма, размеры в транспортном положении — 850 на 420 на 550 миллиметров. Первыми, напомним, новейших роботов получили саперы Западного военного округа.