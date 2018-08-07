Генерал объяснил причины падения новейшей версии Ми-17

«Летчик не учел тот факт, что на высоте от двух 2 км и более над уровнем моря воздух сильно разряжен», — пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Александр Цалко.

Так он прокомментировал причины аварии вертолета Ми-171А2 в Приэльбрусье, видеозапись которой появилась в Сети.

Ветеран войны в Афганистане , бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР, генерал-майор Александр Цалко прокомментировал запись падения вертолета Ми-171А2 во время посадки в Приэльбрусье. Причиной крушения он назвал грубую ошибку экипажем в технике пилотирования.

Он отметил: раз машина успела взлететь и провисела на высоте 1-2 метра, то у нее уже был некий запас мощности, который мог позволить взлететь «по-вертолетному»: подняться по вертикали и разогнаться в зоне воздушной подушки. Однако летчик почему-то решил поступить иначе.

«Летчик поднял вертолет на высоту до 10 метров. Надобности никакой! Препятствий вокруг нет. Площадка ровная, не то что в Афганистане… Начал плавный разгон. В чем здесь засада? Надо иметь дополнительную мощность двигателей, подъемную тягу винта, запас мощности. Когда ручку от себя отдаешь и наклоняешь тягу винта, то подъемная тяга не позволяет висеть и двигаться вперед. Надо добавлять тягу винта! Значит, не смогли!» — считает Цалко.

По его словам, если пилоту ясно, что не хватает подъемной тяги винта, надо срочно возвращать машину на землю. Для этого нужно «ручку энергично потянуть на себя» и сажать машину, а «летчик не сажал, — он падал, не успел, не оценил обстановку».

Как сказал Цалко: «Летчик не учел тот факт, что на высоте от двух 2 км и более над уровнем моря воздух сильно разряжен. Если машина висит на высоте 1-2 метра, смотри на обороты двигателя и шаг винта».

«Шаг винта, судя по всему, был уже большой и запаса по шагу не было. Он же залез на высоту до 10 метров. Повисел. Снижайся на высоту до метра! Дай ручку от себя и шаг, который сбросил, возьмешь на разгон машины. Все. Если же он завис на метровой высоте и дальше некуда — то сядь. Или же — ручку от себя и тогда взлетай по-самолетному: пробеги метров 15-20, машину поднимай и лети. Это, очевидно, грубая ошибка в технике пилотирования», — считает Александр Цалко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в паблике «Военный осведомитель» во «ВКонтакте» было опубликовано видео и фото аварии вертолета Ми-171А2 во время посадки в Приэльбрусье. Инцидент произошел в ходе испытаний 3 августа. В аварии никто не пострадал, экипаж эвакуировали другим вертолетом в Нальчик

Ми-171А2 — глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток.