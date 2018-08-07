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Россия отслеживает военные учения в Грузии
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Россия отслеживает военные учения в Грузии, заявил посол в Южной Осетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Москва отслеживает военные учения в Грузии, не допустит дестабилизации обстановки на границе с Южной Осетией, заявил РИА Новости посол РФ в Цхинвале Марат Кулахметов.
"Мы это внимательно отслеживаем, в любом случае не допустим дестабилизации ситуации. И всякие движения, в том числе учения, которые сегодня проходят на территории Грузии, находятся под пристальным нашим вниманием. Мы не безучастны. Запад об этом знает", — заявил он.
Масштабные многонациональные военные учения Noble Partner ("Достойный партнер") проходят в Грузии с 1 по 15 августа. Церемония открытия состоялась на военном аэродроме "Вазиани" недалеко от Тбилиси. Открытие началось с показательного выступления. Военнослужащие Грузии, США и Германии высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.
Во время августовских событий Кулахметов занимал должность командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.
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