За российскими подлодками устроят слежку

Новые береговые патрульные самолеты Британии и норвежские вооруженные силы будут вести совместную работу по сдерживанию «растущей российской угрозы». Об этом сообщает Express.

Норвегией и В заявлении, подписанном Великобританией США , британские власти сообщили, что в 2019 году страна получит первый из девяти новых противолодочных самолетов P-8A.

Также в документе говорится, что Норвегия приобретет пять таких же самолетов в ответ на «изменяющуюся ситуацию с безопасностью» в Северной Атлантике.

В заявлении подчеркивается, что в этом районе произошел «значительный рост активности российских подлодок», что поставило под угрозу силы НАТО

Самолеты Великобритании будут базироваться на военном аэродроме RAF Lossiemouth в Шотландии. Эта же база будет обеспечивать оперативную и материально-техническую поддержку норвежского флота.

Ранее источники CNN в разведках США, Британии и других стран заявили о планах России нарастить число операций в западных странах после завершения ЧМ-2018 и саммита в Хельсинки

По данным CNN, новые российские операции будут направлены на создание «политических потрясений» и «дестабилизацию» западных правительств. Источники телеканала подчеркнули, что официальные лица США и Великобритании «координируют усилия» по отслеживанию «российской агрессии» и реагированию на нее.