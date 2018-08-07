Мнение: F-22 и F-35 — это «подкрадывающиеся хищники», а Су-35 –"охотник"

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 заметно превосходит все имеющиеся западные аналоги, но его способность на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35 пока непонятна, пишет журнал The National Interest

По данным NI, из вооружения Су-35 использует ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, имеющие заявленную дальность свыше 190 километров. На коротких дистанциях используется ракета Р-74 с инфракрасным управлением, которую пилот может самостоятельно навести на цель с помощью оптического прицела на шлеме. Кроме того, в арсенале Су-35 есть ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 высокой дальности, рассчитанные на противодействие системам дальнего радиолокационного обнаружения и самолетам-заправщикам в условиях радиоэлектронной войны.

Главным средством борьбы с самолетами-невидимками в арсенале Су-35, как предполагается, являются радар "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационная система ОЛС-35, включающая в себя тепловизор, который сопровождает цели и обладает радиусом действия в 80 километров.

Как считает NI, все эти факторы позволяют заявить, что Су-35 превосходит все западные аналоги четвертого поколения, в частности американские F-15 и европейские "Еврофайтеры" и "Рафали".

Однако все эти преимущества, по мнению издания, вряд ли помогут Су-35 в бою с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35, которые смогут обнаружить российский истребитель на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но, тем не менее, Су-35 может дать отпор F-22 и F-35, если каким-то образом сократит расстояние и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Несмотря на все доводы, окончательно решить вопрос, какой самолет будет лучше, как считает NI, позволят лишь боевые испытания, поскольку на исход воздушного боя серьезно влияют и другие факторы, такие как вспомогательное вооружение, профиль полета, уровень подготовки пилота.

"Когда американцы создавали свои самолеты-невидимки, то пилотажные свойства самолета, а также его способность совершать маневры на больших скоростях, с большими перегрузками как бы не учитывались — во главу угла ставился принцип незаметности. Самолеты должны незаметно входить в зону пуска своих ракет и так же незаметно выходить из этой зоны — это их основная задача. Но дело в том, что абсолютной "незаметности" не существует, существует снижение радиолокационной заметности всего лишь на 30%, и то только с одного ракурса облучения, при этом с других ракурсов этот самолет может быть виден достаточно хорошо. Если такой самолет видит комплекс ПВО, то его видит и РЛС самолета Су-35С на расстоянии применения оружия класса воздух-воздух, которое есть на его борту. И такая ракета однозначно поразит самолет-невидимку, потому что по своим маневровым качествам и перегрузкам, на которых летают наши ракеты, американские самолеты F-22 и F-35 летать не могут", — сказал Алексей Леонков.

По его мнению, преимущества в бою Су-35 очевидны.