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Уклонистов лишат военных билетов
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Уклонистов лишат военных билетов 

Рамблер 1 час назад
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать всем россиянам, уклонившимся от службы в армии, «справку уклониста» вместо военного билета. Об этом пишет «Российская газета».
Раньше мужчина, до 27 лет не отслуживший в армии без законных оснований, мог получить военный билет после взимания штрафа. С 2015 года военкоматы получили право выдавать уклонистам справку по форме 1У.
Решение о ее выдаче вместо военного билета выносит призывная комиссия. Решение принимается на основании информации из розыскных дел, где говорится о многочисленных попытках вручить призывнику повестку или о его уклонении от явки в военкомат.
Новый документ узаконит существующую практику военкоматов. По мнению авторов законопроекта, люди со справкой вместо военного билета должны насторожить работодателей, особенно в частных охранных фирмах или службах безопасности предприятия. Таким образом, угроза получения справки должна стать мотивацией для призывников.
В «справках уклониста» содержится та же информация, что и в военных билетах, — персональные данные военнообязанного, информация о его образовании, категория годности к службе и отметка о том, что он службу не проходил.
Получившие справку россияне не смогут работать в органах власти как минимум в течение десяти лет, но других ограничений этот документ не налагает.
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