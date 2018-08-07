Уклонистов лишат военных билетов

Госдуму внесли законопроект, предлагающий выдавать всем россиянам, уклонившимся от службы в армии, «справку уклониста» вместо военного билета. Об этом пишет « Российская газета ».

Раньше мужчина, до 27 лет не отслуживший в армии без законных оснований, мог получить военный билет после взимания штрафа. С 2015 года военкоматы получили право выдавать уклонистам справку по форме 1У.

Решение о ее выдаче вместо военного билета выносит призывная комиссия. Решение принимается на основании информации из розыскных дел, где говорится о многочисленных попытках вручить призывнику повестку или о его уклонении от явки в военкомат.

Новый документ узаконит существующую практику военкоматов. По мнению авторов законопроекта, люди со справкой вместо военного билета должны насторожить работодателей, особенно в частных охранных фирмах или службах безопасности предприятия. Таким образом, угроза получения справки должна стать мотивацией для призывников.

В «справках уклониста» содержится та же информация, что и в военных билетах, — персональные данные военнообязанного, информация о его образовании, категория годности к службе и отметка о том, что он службу не проходил.

Получившие справку россияне не смогут работать в органах власти как минимум в течение десяти лет, но других ограничений этот документ не налагает.