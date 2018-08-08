«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»

Россия без боя получит Одессу и Азовское море

Военный эксперт, британский полковник в отставке Глен Грант заявил, что России достанутся Одесса, Мариуполь и все Азовское море, если Украина не начнет принимать меры. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Гранта, Мариуполь лишается товарооборота из-за ситуации в порту. В итоге, по мнению эксперта, местные бизнесмены переориентируются на другую деятельность, не связанную с перевозкой грузов по морю, потому что никто не захочет терять время и деньги.

«Именно такова тактика (россиян): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в русское. И, на самом деле, так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры», — уверен Грант.

Как пояснил экс-полковник, если Азовское море окажется под контролем Москвы , то и пространство между Азовским морем и Крымом станет российским.

Грант подчеркнул, что после Мариуполя Россия «начнет игру», в ходе который попытается перекрыть доступ к Одессе. По мнению экс-полковника, американские корабли, которые находятся на учениях рядом с Одессой, не будут вмешиваться в ситуацию. Он добавил, что Киеву стоит умолять Вашингтон о предоставлении военных кораблей.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия с помощью Крымского моста и ВМС в Азовском море пытается заблокировать порты Бердянска и Мариуполя, чтобы «отбить желание» у судовладельцев заходить туда.

Омелян заявил, что из-за действий России число заходов в порты Мариуполя и Бердянска сократилось на десять процентов, и Украина столкнулась с убытками в сотни миллионов гривен. По словам министра, Киев будет добиваться международных санкций против черноморских портов России и российских кораблей, в частности, ограничения торговых операций с портами РФ и ограничения судозаходов.