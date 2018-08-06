СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ

Германия может готовиться к войне с Россией , сообщает местное издание Contra Magazin.

По словам автора статьи, инициативы, которые в последнее время выдвигают немецкие власти, например, возврат всеобщей воинской обязанности, могут свидетельствовать о подготовке Германии к возможной войне с Россией.

По мнению немецкого журналиста, о подобных намерениях властей Германии среди прочего свидетельствует увеличение военного бюджета, а также намерения вернуть отмененную семь лет назад всеобщую воинскую повинность и даровать гражданство тем иностранцам, которые будут готовы отслужить в местной армии, испытывающей недостаток кадров.