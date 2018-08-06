СМИ заявили о подготовке Германии к войне с РФ 

По словам автора статьи, инициативы, которые в последнее время выдвигают немецкие власти, например, возврат всеобщей воинской обязанности, могут свидетельствовать о подготовке Германии к возможной войне с Россией.
По мнению немецкого журналиста, о подобных намерениях властей Германии среди прочего свидетельствует увеличение военного бюджета, а также намерения вернуть отмененную семь лет назад всеобщую воинскую повинность и даровать гражданство тем иностранцам, которые будут готовы отслужить в местной армии, испытывающей недостаток кадров.
В конце июля доктор военных наук и капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что третья мировая война начнется «там, где нужно» Западу, а среди подобных мест упомянул запад России, где страны НАТО «непосредственно» и с помощью «марионеточных режимов» создают военные угрозы.