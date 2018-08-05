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Появилось фото гибели авианосца США
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Появилось фото гибели авианосца США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Место гибели авианосца Amercia. Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
В Сети опубликован снимок, сделанный в момент гибели авианосца ВМС США America (CV-66). Корабль затонул 14 мая 2005 года после того, как на нем было испытано разнообразное противокорабельное оружие. В течение четырех недель 314-метровый авианосец выдерживал взрывы, имитирующие попадания торпед и крылатых ракет.
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Из четырех построенных в 60-е годы кораблей класса Kitty Hawk "Америке" досталась самая героическая судьба — корабль погиб для обеспечения безопасности будущих поколений моряков. В начале XX века проектировщикам авианосца нового поколения Gerald R. Ford понадобились данные по воздействию современного оружия на конструкцию крупного корабля.
Проблема заключалась в том, что с 50-х годов XX века ни один американский авианосец не был потоплен. А до этого тонули небольшие корабли довоенных и военных проектов, не обладавшие характеристиками своих современных собратьев. Вместе с тем по окончании холодной войны ВМС США вывели из эксплуатации авианосцы устаревших проектов, оставив в строю лишь атомных монстров класса Nimitz.
Систершип "Америки", CV-64 Constellation разобрали на металлолом. Еще один корабль проекта CV-67 John F. Kennedy превратили в музей. Но из-за дороговизны обслуживания огромного корабля он c с большим трудом удерживается на плаву — и то благодаря пожертвованиям, пишет The Drive. По той же причине не удалось превратить в экспонат головной авианосец CV-63 Kitty Hawk — по состоянию на 2017 год он подготовлен к утилизации.
Планы военных утопить авианосец America вызвала в США волну протестов — в первую очередь из-за названия корабля. Однако доводы адмирала Джона Натмана о том, что "Америка" внесет последний и жизненно важный вклад в национальную оборону, возымели действие. Оппоненты стихли и 19 апреля 2005 года корабль был отбуксирован в море, на несколько сотен миль от побережья Вирджинии.
Затем началось избиение. Саперы разместили на безлюдном авианосце десятки зарядов, имитирующих попадания крылатых ракет и торпед. Четыре недели гремели взрывы выше и ниже ватерлинии, но Amercia оставался на плаву! Лишь 14 мая корабль стал крениться на нос и тихо соскользнул в пучину, на глубину почти шести километров.
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