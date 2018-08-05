США решили покончить с «арктическим владычеством» РФ

США собрались вложиться в ледоколы для вызова «арктическому владычеству» России

Американские морские командиры ранее неоднократно критиковали Пентагон за отсутствие четкой стратегии в регионе, особенно на фоне таяния льдов, которое открывает возможности для прокладывания новых торговых маршрутов. Сейчас у Береговой охраны США есть только два действующих ледокола, хотя у России их уже 45, а Китай также обладает амбициозной программой по их, передает RT текст статьи издания.

Министр обороны США Джеймс Мэттис говорил, что главным приоритетом ведомства остается подготовка «к соревнованию с великими державами» — Россией и Китаем, но в Арктике Америка уже уступает конкурентам — и по потенциалу, и технологически.

Сокращением разрыва в количестве ледоколов США займутся после одобрения конгрессом оборонного бюджета на сумму 717 млрд долларов. Благодаря этому у США появятся шесть ледоколов, из которых первый спустят на воду к 2023 году. Каждый будет стоить 910 млн долларов.

Сейчас у США один тяжелый ледокол Polar Star, которому более 40 лет. Еще два ледокола меньше по размерам, причем один из них не эксплуатируется, а используется для запчастей. Третий корабль среднего тоннажа — Healy — был создан в первую очередь для научных исследований.

У России же только в проекте находится еще 11 ледокольных судов, в том числе три атомных ледокола. Они должны войти в строй к 2020 году. Москва наращивает свой военный потенциал в регионе и планирует добывать там нефть и природный газ.