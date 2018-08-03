Модернизированный «Абрамс» сравнили с «Арматой»

В США сравнили модернизированный «Абрамс» с «Арматой»

США модернизировали основной танк M1 Abrams, оснастив его новым оружием, боеприпасами, лазерной системой наведения и тепловыми прицелами, и сделано это для перспективы противостояния с российским танком Т-14 «Армата», пишут американские СМИ.

Модернизированный танк «Абрамс» спроектирован таким образом, чтобы он мог превосходить самые современные российские и китайские танки. Все ключевые элементы обновления танка подразумевают успешное противостояние российскому танку Т-14 «Армата» или китайскому танку третьего поколения, пишет Warrior Maven.

Издание со ссылкой на российские СМИ пишет, что «Армата» может превосходить американский танк в части оснащения тепловыми прицелами, которые в дневное время могут различать цели на расстоянии до 5 километров, а в ночное — до 3,5 километров.

Также, отмечает Warrior Maven, 48-тонный современный танк Т-14 способен достигать скорости 90 км в час и у него есть беспилотная башня, а экипаж из трех человек защищен бронированной капсулой. Издание указывает на активную защиту «Арматы», 125-мм гладкоствольную пушку, однако отмечает, что совершенно неясно, сможет ли Т-14 полностью вытеснить нынешние и будущие варианты «Абрамса».

Тем не менее, Warrior Maven пишет, что американские разработчики предпринимают усилия по модернизации танка M1 Abrams именно для того, чтобы он соответствовал возможностям российского T-14.

В мае американское издание National Interest сравнило возможности российского танка Т-14 «Армата» с новой версией американского «Абрамса», попытавшись понять, какая из этих машин победит в бою.

В июле 2017 года американский эксперт заявил, что Соединенным Штатам нужно срочно наращивать производство танков, чтобы не проиграть танковую войну России , а в Пентагоне признавали, что США больше не располагают «танками мирового класса», как это было в течение «многих, многих лет».

Отметим, что «Абрамс» выпускается с 1980 года. «Армата» — современный танк, который впервые был представлен широкой публике в 2015 году.