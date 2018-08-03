Ещё
Модернизированный «Абрамс» сравнили с «Арматой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США сравнили модернизированный «Абрамс» с «Арматой» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
США модернизировали основной танк M1 Abrams, оснастив его новым оружием, боеприпасами, лазерной системой наведения и тепловыми прицелами, и сделано это для перспективы противостояния с российским танком Т-14 «Армата», пишут американские СМИ.
Модернизированный танк «Абрамс» спроектирован таким образом, чтобы он мог превосходить самые современные российские и китайские танки. Все ключевые элементы обновления танка подразумевают успешное противостояние российскому танку Т-14 «Армата» или китайскому танку третьего поколения, пишет Warrior Maven.
Издание со ссылкой на российские СМИ пишет, что «Армата» может превосходить американский танк в части оснащения тепловыми прицелами, которые в дневное время могут различать цели на расстоянии до 5 километров, а в ночное — до 3,5 километров.
Также, отмечает Warrior Maven, 48-тонный современный танк Т-14 способен достигать скорости 90 км в час и у него есть беспилотная башня, а экипаж из трех человек защищен бронированной капсулой. Издание указывает на активную защиту «Арматы», 125-мм гладкоствольную пушку, однако отмечает, что совершенно неясно, сможет ли Т-14 полностью вытеснить нынешние и будущие варианты «Абрамса».
Тем не менее, Warrior Maven пишет, что американские разработчики предпринимают усилия по модернизации танка M1 Abrams именно для того, чтобы он соответствовал возможностям российского T-14.
В мае американское издание National Interest сравнило возможности российского танка Т-14 «Армата» с новой версией американского «Абрамса», попытавшись понять, какая из этих машин победит в бою.
В июле 2017 года американский эксперт заявил, что Соединенным Штатам нужно срочно наращивать производство танков, чтобы не проиграть танковую войну России, а в Пентагоне признавали, что США больше не располагают «танками мирового класса», как это было в течение «многих, многих лет».
Отметим, что «Абрамс» выпускается с 1980 года. «Армата» — современный танк, который впервые был представлен широкой публике в 2015 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стал известен способ передачи НАТО секретных данных ученым ЦНИИмаша В Польше солдат избил двух «натовцев» В ЛНР рассказали об отказе бойцов ВСУ идти на передовую из-за отсутствия воды и еды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный скандал с Петросяном и другие события дня4
Новая возлюбленная Петросяна115
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео149
Россия победила Армению33
Шойгу поймали на лжи о НАТО430
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение