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Россия лидирует после первых шести дней АрМИ-2018
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Россия лидирует после первых шести дней АрМИ-2018 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия занимает первое место по результатам первых шести дней Армейских международных игр, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рейтинге государств, который составляется по количеству призовых мест, занятых командами на различных этапах конкурсов, первое место занимает Россия. На втором месте Китай, на третьем — Казахстан. Далее за лидерами рейтинга следуют Беларусь, Узбекистан, Иран, Армения, Египет", — говорится в сообщении.
"Все команды показывают высокие результаты, хорошую подготовку, а самое главное — слаженные действия! Ведь армейские игры — это, прежде всего, борьба команд", — приводит департамент слова главного судьи игр, генерал-майора Александра Перзяева.
Четвертые Армейские международные игры открылись в минувшую субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
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