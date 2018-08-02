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В России предложили наказать Индию за Су-57
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В России предложили наказать Индию за Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
России в ответ на отказ Индии от участия в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) следует активнее предлагать Пакистану истребитель Су-35, заявил «Армейскому стандарту» заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
«Наши поставщики все еще боятся обидеть индийцев. А зря! Считаю, что на фоне колебаний Индии относительно проекта истребителя 5-го поколения следует как можно активнее продвигать в Пакистан наш Су-35. Иначе через 5–7 лет этот рынок будет занят китайскими, южнокорейскими или даже турецкими машинами», — сказал специалист.
Эксперт убежден, что «России надо отказаться от самоограничений в сотрудничестве с Пакистаном», поскольку «Индия своим поведением сняла с России всякие моральные обязательства». «Раньше в интересах индийского партнера мы нередко отказывались от выгодных контрактов с Пакистаном. Теперь — только коммерческая выгода!», — считает Макиенко.
Совместный проект России и Индии FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.
В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия не видит смысла «форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».
С 1947 года Индия и Пакистан находятся в противостоянии из-за конфликта вокруг принадлежности региона Кашмир.
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